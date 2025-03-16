Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler

ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak

Bursa'da Genç Kadın İznik Gölü'ne Atlarken Kurtarıldı

Bursa'da Genç Kadın İznik Gölü'ne Atlarken Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 yaşındaki A.U, Bursa'nın İznik ilçesinde akşam saatlerinde İznik Gölü'ne atladı. Jandarma ekipleri anında müdahale ederek baygın haldeki kadını sudan çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Bursa'da 27 yaşındaki A.U, akşam saatlerinde İznik Gölü'ne atladı. Jandarma ekiplerinin anında müdahalesiyle genç kadın kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki A.U. İznik gölü liman mevkiinde suya atladı. İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri duruma anında müdahale ederek, baygın haldeki genç kadın sudan çıkardı. Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
img

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
img

Canlı yayında yeni takımını duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi şok kayıp

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.