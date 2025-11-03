Haberler

Bursa'da Genç Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Bursa'da Genç Kadın, Erkek Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 20 yaşındaki Arzu Khalılova, erkek arkadaşı S.M. tarafından 45 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası S.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde genç bir kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından 45 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova ile erkek arkadaşı S.M. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.M., eline aldığı bıçakla genç kadına adeta dehşet saçtı.

Arzu Khalılova, vücuduna isabet eden 45'ten fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin çığlık sesleri üzerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Khalılova, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olay yerinden kaçan S.M. kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

