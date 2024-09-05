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Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Şüpheli kaçtı, polis tarlada kovaladı

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Bursa'da şüpheli şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı. İzini kaybettirmek için girdiği tarlada yakalanan şüphelinin, 2 farklı hırsızlık dosyasından aranması olduğu tespit edildi.

Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca: Şüpheli kaçtı, polis tarlada kovaladı

Hırsızlık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da şüpheli şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı. İzini kaybettirmek için girdiği tarlada yakalanan şüphelinin, 2 farklı hırsızlık dosyasından aranması olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurmak istedi. Şüpheli, polisleri görmesiyle birlikte kaçması bir oldu. İzini kaybettirmek için tarlaya giren şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahneleri aratmadı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli şahıs polis tarafından tarlada kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin isminin H.H.olduğu ve yapılan sorgusunda 2 farklı hırsızlık dosyasından aranması olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Bursa Suç

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