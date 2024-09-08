Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Fiat Tofaş Marka Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir Fiat Tofaş marka otomobil alev aldı ve LPG tankı patladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'da Fiat Tofaş marka otomobil alevlere teslim olurken, LPG tankı bomba gibi patladı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tofaş marka Şahin model otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken LPG tankı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İtfaiye 3-sayfa Güncel Tofaş bursa Fiat Lpg

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

 Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin ilk açıklama

 Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

Narin Güran'ın ölümünde kahreden çuval detayı
Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title