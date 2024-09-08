Bursa'da Fiat Tofaş Marka Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Bursa'da bir Fiat Tofaş marka otomobil alev aldı ve LPG tankı patladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Bursa'da Fiat Tofaş marka otomobil alevlere teslim olurken, LPG tankı bomba gibi patladı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat Tofaş marka Şahin model otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken LPG tankı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
Otomobil İtfaiye 3-sayfa Güncel Tofaş bursa Fiat Lpg
Sıcak Gelişme:
Adalet Bakanı Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.