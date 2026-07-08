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Bursa'da otomobil bariyerlere çarpıp böyle takla attı...Feci kaza kask kamerasında

Bursa'da otomobil bariyerlere çarpıp böyle takla attı...Feci kaza kask kamerasında
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kaza bir motosikletlinin kask kamerasına yansırken, sürücü yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı feci trafik kazası, seyir halindeki bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir Yolu Acemler istikametinde Orhaneli Batçık girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ziya Y. yönetimindeki 06 YNS 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, feci kaza aynı istikamette seyreden bir motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması ve takla atması net şekilde yer aldı.

Kaza nedeniyle Orhaneli Batçık Acemler istikameti trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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