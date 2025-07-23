Bursa'da Fabrika Çatısından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
İnegöl ilçesinde bir fabrikanın çatısında söküm işlemi yapan işçi dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddiyeti sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan kullanılmayan fabrikanın demir çatısında meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan işçi Turgay G. (39), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa