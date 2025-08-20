Bursa'da Esnaf Karşılaşması Kavgaya Dönüştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalye fırlatma anları kameraya yansıdı. Olay sonrası mahalleli dondurmacıya destek için toplandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sandalye fırlattığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, iki esnaf arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir dondurmacının diğer esnafın saldırısına uğradığı iddia edildi. Olayı gören vatandaşlar araya girmeye çalışırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Kavganın ardından mahalle sakinleri ve müşteriler, saldırıya uğrayan dondurmacıya destek için iş yerine geldi. Hem alışveriş yapan hem de moral veren vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
