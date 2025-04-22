Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Bursa'da Engelli Raporu Operasyonu: 13 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sağlam şahıslara engelli raporu verildiği iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 3'ü hastane çalışanı toplam 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon, yaklaşık 2 yıldır devam eden bir soruşturmanın parçası olarak yapıldı.

Bursa'da engelli raporu operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağlam şahıslara engelli raporu verildiği iddia edilen hastaneye yapılan operasyonda 3'ü hastane çalışanı 13 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağlam şahıslara engelli raporu verildiği iddia edilen hastaneye yapılan operasyonda 3'ü hastane çalışanı 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yaklaşık 2 yıldır yürütülen soruşturma çerçevesinde ÖTV muafiyetli araç alımı için engeli olmadığı hale engelli raporu verildiği iddia edilen Orhangazi Devlet Hastanesine Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3'ü engelli raporlarını düzenledikleri iddia edilen hastane çalışanı ile 10'u sağlam oldukları halde engelli raporu alan ve alınmasına aracılık ettikleri iddia edilen kişiler olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek burada ifadeye alındı. Gözaltına alınan şahısların arasında birde doktor olduğu ifade edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.