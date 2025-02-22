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Bursa'da Ekmek Almaya Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa'da Ekmek Almaya Çıkan Genç Silahlı Saldırıya Uğradı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 28 yaşındaki Zülfikar Ş., bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da bir kişi, ekmek almak için çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Zülfikar Ş., ekmek almak için evden çıktı. Bu esnada kendisini takip eden bir kişi belindeki silaha sarılıp arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç adam kanlar içinde yerde kalırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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