Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

Bursa'da bir eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö. isimli kadın hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli Tugay Keleş'in (31) saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken çığlıkları duyan arkadaşı, D.Ö.'nün yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklanırken ifadesi şok etti.

KADINI SOYMAYA ÇALIŞTI

Olay, 30 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö. (21), kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden üzerine atlamasıyla genç kadın yere düştü. Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan 2 erkek şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Tugay Keleş (31) ve H.K. (26) olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşanTugay Keleş'in üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu.

REZİL SAVUNMA: ÇIPLAK BİR KADIN GÖRDÜM SANDIM

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Tugay Keleş, ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerdenTugay Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keleş'in 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi.

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım, sonra onu güvenli olan yere aldım" dedi.