Haberler

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma Haber Videosunu İzle
Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eczane çalışanı genç kadın, hava almak için dışarı çıktığı sırada cinsel saldırıya uğradı. Şüphelinin kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, 10 suç kaydı bulunan şüpheli ve yanındaki şahıs yakalandı. Tutuklanan Tugay Keleş, bipolar tedavisi gördüğünü ve "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü.

  • Tugay Keleş, 30 Ekim'de Bursa'nın Çınarönü Mahallesi'nde bir eczane çalışanına saldırarak kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.
  • Tugay Keleş'in 10 ayrı suç kaydı bulunuyor ve olay sonrası tutuklandı.
  • Tugay Keleş, polise verdiği ifadede bipolar tedavisi gördüğünü, madde kullandığını ve 'çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını' belirtti.

Bursa'da bir eczanede çalışan 23 yaşındaki D.Ö. isimli kadın hava almak için iş yerinin önüne çıktığı sırada, şüpheli Tugay Keleş'in (31) saldırısına uğradı. Şüpheli, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken çığlıkları duyan arkadaşı, D.Ö.'nün yardımına koştu. 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklanırken ifadesi şok etti.

KADINI SOYMAYA ÇALIŞTI

Olay, 30 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eczanede çalışan D.Ö. (21), kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden üzerine atlamasıyla genç kadın yere düştü. Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan 2 erkek şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Tugay Keleş (31) ve H.K. (26) olduğu tespit edildi.

Eczacının üzerine atlayıp soymaya çalışan sapıktan rezil savunma

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde eczanenin önünde duran D.Ö., cep telefonuyla ilgilendiği sırada, yanına yaklaşanTugay Keleş'in üstüne atlayıp beline sarıldığı, yere düşen kadının üstündeki kıyafetleri çıkarmaya çalıştığı görüldü. Şüphelinin arkadaşı H.K. (26) de kadının yanına gelirken, D.Ö.'nün yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşının, ne olduğunu anlamak için önce camdan baktığı, ardından koşarak dışarı çıkıp, kadını, saldırganın elinden kurtardığı anlar, görüntüye yansıdı. Olayın şokunu yaşayan kadının, "Sigara içiyordum, geldi üstüme atladı" dediği de duyuldu.

Bursa'da Eczane Çalışanına Cinsel Saldırı

REZİL SAVUNMA: ÇIPLAK BİR KADIN GÖRDÜM SANDIM

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Tugay Keleş, ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerdenTugay Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keleş'in 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi.

Bursa'da Eczane Çalışanına Cinsel Saldırı

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım, sonra onu güvenli olan yere aldım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (33)

Haber YorumlarıMurat:

Chp oyu arttıkça din, ahlak hak getire.. Modern ve Laik Bursa suyunuz da kalmaz bereketiniz de

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme261
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok doğru o yüzden tarikat yurtlarında örtbas edilmeye çalışılan taciz tecavüzler oldu

yanıt130
yanıt34
Haber YorumlarıArda Baki:

chp ile ne alaka sapık olan sizsiniz, bizde böyle açlık yok aç olan sizsiniz

yanıt90
yanıt16
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Yeminle salaklıkta zirvesin

yanıt56
yanıt7
Haber Yorumlarıakın demir:

aq üç kağıtçı filmindeki Rıfkı efendi gibisin s.ke sürülecek beynin yok ama fesatlıkta birincisin..

yanıt52
yanıt3
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

tam tersi olmasın

yanıt28
yanıt3
Haber YorumlarıEnes:

Cahil halk partisi ( CHP ) ülkeye her türlü sapikligi ahlaksızlığı getirdi. Asıl üzücü olan kendisini Müslüman sanıp bu ingiliz partisine inanan cahil kesim . Koy tuvalet kağıdını oy verirler cahillikten zirve yaparlar

yanıt1
yanıt31
Haber YorumlarıCarsambali:

O.E Murat...Bu ulkeyi 25 yildir chp mi yonetiyor..Ve ondan once kimler geldi ulkenin basina...Senin gibi yobaz beyinliler tum pisliklerini bir ortunun altinda gizliyorlar..

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıBurak Özbilir:

Murat senın ananın bacının başına geldiğinde de lütfen bu yorumları yap..........

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Olm Murat, k0yaymda tur at.

yanıt0
yanıt0
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.