Bursa'da Düzensiz Göç Operasyonu: 17 Yabancı Çalışan Tespit Edildi
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi'de düzenlediği operasyonda, düzensiz göçmen ve kaçak çalıştırma faaliyetlerine yönelik 17 yabancı uyruklu şahsı tespit etti. Yabancılar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi; 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, operasyonda, bir iş yerinde 17 yabancı uyruklu şahsa kalacak yer temin edilerek kayıt dışı çalıştırıldıkları ve kaçak olarak barındırıldıkları tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, 3 yabancı uyruklu şahsın il sınırları dışında zorunlu ikamet iznine muhalif olarak bulunduğu, 14 yabancı uyruklu şahsın ise kimliksiz ve kayıt dışı şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Söz konusu yabancılar, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyon kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, yabancı şahıslara iş imkanı sağlayarak ülkemizde kaçak olarak barınmalarına aracılık ettikleri tespit edilen 2 iş yeri sahibi de gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. - BURSA

