Bursa'da Düğün Eğlencesinde Kavga: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğün eğlencesi sonrası başlayan tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili güvenlik önlemleri aldı.

Bursa'da düğün eğlencesi, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çıkan kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taraflar, birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
