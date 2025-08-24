Bursa'da Düğün Eğlencesinde Kavga: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğün eğlencesi sonrası başlayan tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili güvenlik önlemleri aldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün eğlencesi sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taraflar, birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa