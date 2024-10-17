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Down sendromlu öğrencinin koli bantlı fotoğrafı Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi

Down sendromlu öğrencinin koli bantlı fotoğrafı Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi
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Bursa'daki özel eğitim okulunda down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzı kapalı halde görüntülenmesi büyük tepkilere yol açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzının kapalı olduğu anlar sosyal medyada hızla yayılınca Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

FOTOĞRAF BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi. Sosyal medyada yayınlanan 18 yaşındaki down sendromlu öğrencinin fotoğrafına birçok kişi tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

"ÖĞRENCİ OYUN AMACIYLA BU DAVRANIŞLARI SÜREKLİ YAPIYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme 3-sayfa Eğitim Sağlık bursa

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Yorumlar (2)

Baba Yabgu:

Zaten kendisi yaptığı belli bant düzgün yapıştırılmamış bile millette balık gibi oltaya geliyor

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Murat Kara:

ya önce araştırmak gerek eğer haber doğru değilse birçok insanın günahına girilmiş olacak

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