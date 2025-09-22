Bursa'da Domuz Sürücü Kazası: 3 Yavru Domuz Telef Oldu

Bursa'da gece saatlerinde yola atlayan domuz sürüsü telef oldu. Telef olan domuzları yoldan geçen vatandaş görüntüledi.

Bursa'da Orhaneli Yolu üzerinde gece saatlerinde seyreden bir araç, yola aniden atlayan domuz sürüsüne çarptı. Kaza sonucu 3 yavru yabani domuz telef oldu. Telef olan domuzları başka bir araç sürücüsü görüntüledi. - BURSA