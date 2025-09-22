Bursa'da Domuz Sürücü Kazası: 3 Yavru Domuz Telef Oldu
Bursa'da Orhaneli Yolu'nda bir araç, yola aniden atlayan domuz sürüsüne çarptı. Kaza sonucu 3 yavru yabani domuz telef oldu. Olayı başka bir sürücü görüntüledi.
Bursa'da gece saatlerinde yola atlayan domuz sürüsü telef oldu. Telef olan domuzları yoldan geçen vatandaş görüntüledi.
Bursa'da Orhaneli Yolu üzerinde gece saatlerinde seyreden bir araç, yola aniden atlayan domuz sürüsüne çarptı. Kaza sonucu 3 yavru yabani domuz telef oldu. Telef olan domuzları başka bir araç sürücüsü görüntüledi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa