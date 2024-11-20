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Bursa'da Domates Yüklü Kamyonda Yangın

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki domates yüklü bir kamyonun lastik bölümünde yangın çıktı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da domates yüklü kamyonda yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobanda seyir halinde olan domates yüklü kamyon bir anda lastik bölümünden alev aldı. Alev alan kamyonu gören vatandaşlar, yangın tüpleri ile müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde İznik Yolu Otoban kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Gayretli idaresindeki 34 DC 1790 plakalı domates yüklü kamyon, seyir halindeyken lastik bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek 112 Acil Servis Hattı'nı aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu kamyonette maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da Domates Yüklü Kamyonda Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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