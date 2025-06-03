Bursa'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü, İki Motosiklete Çarptı

Bursa'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü, İki Motosiklete Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek iki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 2 motosiklete aynı anda çarptı. Yaralanan 2 genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki motosikletlileri takip eden otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, hareket halindeki 2 motosiklet sürücüsünü yere serdi.

Yaşanan kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsü, vatandaşlar tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Tartıştığı sürücüye ağır küfürler yağdırmıştı! Yaşananları anlattı
Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı

Amara Diouf transferinde dikkat çeken vasiyet detayı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a olay sözler: Sen Fenerbahçe'nin...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.