Uyuyakalan sürücü park halindeki araçlara daldı
Bursa Osmangazi'de direksiyon başında uyuyakalan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da direksiyon başında uyuyakalan sürücü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon başında uyuyakaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
