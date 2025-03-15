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Bursa'da Dini Nikahlı Eşini Yakan Adam Kendini de Yaktı

Bursa'da Dini Nikahlı Eşini Yakan Adam Kendini de Yaktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dini nikahlı eşiyle tartışan bir adam, üzerine benzin dökerek önce eşini sonra kendini yakmaya çalıştı. Olay, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonlandı.

Bursa'da dini nikahlı eşiyle tartışan adam, yanına aldığı benzin bidonuyla önce eşini sonra kendisini yakmaya kalktı. Polis ekiplerinin jet müdahalesiyle olay son bulurken, taraflar polis merkezine götürüldü. Şüpheli şahsın, "Bu saatten sonra 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin O., 10 yıldır dini nikahlı yaşadığı eşi Vildan H.'nin üzerine ev aldı. Bir süre aynı evde yaşamaya devam eden ikili anlaşmazlık yaşamaya başlayınca Vidan H., Bahattin O.'dan ayrılmak istedi. İddiaya göre, aldığı evi dini nikahlı eşinden isteyince, Vildan H., bu teklifi kabul etmedi. Duruma sinirlenen adam konuşmak için çağırdığı, Vildan H.'yi, benzin döküp yakmak istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Jet hızında olaya müdahale eden ekipler, tarafların kavgasını güçlükle ayırdı. Kelepçeli şahsın, "Gerekirse 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekerken, taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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