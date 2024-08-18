Bursa'da çocukların oyunu orman yangınına dönüştü

Bursa'nın Kestel ilçesinde otluk alanda oyun oynayan çocuklar, bir süre sonra otları ateşe verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Olay, Kestel ilçesi Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda oyun oynayan çocuklar bir süre sonra ateş yaktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURSA