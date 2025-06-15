Bursa'da Cinnet: Otobüs Şoförü Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren bir özel halk otobüsü şoförü, tartıştığı eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olay saat 22.30 sıralarında meydana geldi, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren özel halk otobüsü şoförü, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Murat Canbolat (58) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolat (53) ile tartışmaya başladı. Cinnet getiren adam, elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştılar ama vazgeçiremediler. Kapıyı kilitleyen katil koca, tabancayı başına doğrultup ateş ederek intihar etti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, kadın ve adamın öldüğünü tespit etti. Olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Kadın ve eşinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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