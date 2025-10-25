Haberler

Bursa'da Cinayet Şüphelileri Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ'da bir cinayet olayına karışan 5 şüpheliyi Orhangazi'de yakaladı. Şüphelilerin gerekli yasal işlemler için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir cinayet olayına karıştıkları belirlenen şahısların Bursa'nın Orhangazi ilçesine kaçtıklarını tespit etti. 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinayet olayına karıştıkları belirlenen şahısların Bursa'nın Orhangazi ilçesine kaçtıklarını tespit etti. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin bulunduğu 35 plakalı araç içerisindeki 5 kişi yakalandı. Yapılan kimlik kontrollerinde, zanlıların Z.U., H.U., E.C., R.C. ve S.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
