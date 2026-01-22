Müebbet yatan güzellik uzmanından şok savunma

Bursa'da sokak ortasında yaşanan kanlı buluşma, mahkeme salonuna taşındı. Sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı'yı (48) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan güzellik uzmanı Simge İvedi (32), suçlamaları reddetti. İvedi, "Ertuğrul kendisini bıçakladı. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu" diyerek kendini savundu.

Olay 27 Nisan 2025 tarihinde Nilüfer ilçesi, Çalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Karadaşlı, eşi Y.O. ile buluştuğu sırada telefonuna Simge İvedi'den mesaj geldi. Mesajı gören Y.O., İvedi'yi arayıp buluşmaya çağırdı. Gece yarısı çıkan tartışma, kanlı bir şekilde son buldu. Ertuğrul Karadaşlı göğsünden bıçaklanarak, ağır yaralandı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanan Simge İvedi ifadesinde cinayeti kabul etmeyip, Ertuğrul Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını öne sürerek, "Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" dedi.

Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan Simge İvedi, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, güzellik uzmanı olduğunu ve işletmesinin bulunduğunu olay günü sabahı İstanbul'a fuara katılmaya gittiğini bir süre Ertuğrul Karadaşlı'ya ulaşamadığını, daha sonra aradığımda telefonu bir kadın açtığını, isminin Y.O. olduğunu öğrendiği kadının, Ertuğrul'un eşi olduğunu öğrendiğini, daha sonra Y.O.'nun kendisini sanayiye konuşmaya davet ettiğini ve bunun üzerine F.D. isimli kişi ile birlikte çağırdıkları yere gittiğini anlattı.

Olay yerine gittiğinde Ertuğrul Karadaşlı'nın 2 arkadaşı ile birlikte araç içerisinde alkol aldığını aktaran İvedi, "Ertuğrul'a 'Neden alkol alıyorsun? Hani alkolü bırakmıştın' diye sordum. Ertuğrul da 'Bunlara takılma' diyerek Y.O.'yu işaret edip, 'Onları bir yollayalım, sonra konuşuruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Konuştukları sırada Y.O. ile oğlu C.O.'nun geldiğini ifade eden İvedi, şöyle konuştu: "C.O. geldiği gibi Ertuğrul'a saldırdı. Bu sırada Ertuğrul'un araçta bulunan o bıçağı torpidodan çıkardığını gördüm. Ona bırakmasını söyledim. Bana 'Karışma' deyince, ben de 'Başını belaya sokacaksın. O halde gidiyorum' diyerek kontağı çalıştırdım. Bunun üzerine Ertuğrul 'Dur gitme' diyerek bıçağı torpidoya geri koydu. Daha sonra arkadaşlarından Sercan, Y.O. ve C.O.'yu ikna ederek evlerine götürdü. Biz konuşurken, Sercan da Y.O. ve oğlunu bırakıp gelmişti. Ertuğrul bana konuşmak istediğini, Y.O.'ya inanmamamı, burada şov yaptığını söyledi. Ben de bunları konuşmak istemediğimi söyleyip F.D.'ye, 'Gidelim' dedim. F.D. de 'Yarın erkek erkeğe konuşalım' dedi. Ertuğrul da kabul etti."

Bıçak Ertuğrul'un vücuduna nasıl saplandı bilmiyorum

Gidecekleri sırada bıçağı Ertuğrul Karadaşlı'nın bıçağı almak istediğini söyleyen Simge İvedi, "Ben de 'Yarın F.D.'den alırsın' dedim. Bana saldırmaya başladı. Ben de almaması için bıçağı arkama sakladım. Küfrederek bıçağı vermemi istedi. Bıçak kılıfındaydı. Ben de Ertuğrul'a gelmeyecek şekilde bıçağı attım. F.D.'ye 'Ağabey gidelim, demek ki en kıymetlisi bıçağıymış' dedim ve arkamı döndüm. Ben arkamı döndüğümde bıçağı almış. Bıçağın Ertuğrul'un vücuduna nasıl saplandığını bilmiyorum. Bana 'Bak bize ne oldu' deyince arkamı döndüm. Yaralandığını fark etmemiştim ve 'Olan bize oldu' diye sitem ettim. O da fermuarı açarak göğsünü gösterdi, kanlar içindeydi. Bu sırada Sercan, 'Kendini bıçaklamış' dedi. Hep birlikte, 'Neden böyle bir şey yaptın' diye tepki gösterdik. Ertuğrul bu sırada sapladığı yerden bıçağı çıkararak bize doğru 1-2 adım attı. Sonra bıçağı fırlattı. Ben de araçta bulunan kıyafetlerimle tampon yaptım ve 112'yi aradım. Ambulans gelene kadar tampon yapmayı bırakmadım" dedi.

Suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep eden İvedi, "Suçsuz yere 9 aydır cezaevinde yatıyorum. Bir yakınımı kaybetmek ve hapis yatmak beni çok yıprattı. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Simge İvedi'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi. - BURSA