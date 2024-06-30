Bursa'da çıkan yangında atlar kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında birçok hayvan telef olurken, çiftlikteki atların kurtarılma görüntüsü anbean kameralara yansıdı.

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Yangın kısmen kontrol altında

Yangının kısmen kontrol altında tutulduğunu belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 4 uçak, 4 helikopter havadan müdahalesini sürdürülürken, soğutma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle birçok hayvan telef olurken, alevlerin tehdit ettiği Uludağ Üniversitenin Veteriner Fakültesinde bulunan binicilik atları kontrollü şekilde kurtarıldı. O anlar kameraya yansırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - BURSA