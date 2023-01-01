Bursa'da cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Önce 17 yaşındaki eşini sonra kayınvalidesini vurdu 3. Sayfa Haberleri Bursa'da cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Önce 17 yaşındaki eşini sonra kayınvalidesini vurdu Bursa'da, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vurdu. Bursa'da cezaevinden çıkıp dehşet saçtı: Önce 17 yaşındaki eşini sonra kayınvalidesini vurdu BURSA - Bursa'da, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vurdu. Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 2. Erguvan sokakta meydana gelen olayda, yılbaşına dakikalar kala silahlı yaralama gerçekleşti. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. E. kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından kayınvalidesini Birgül E. ise bacağından vurarak yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Bozkurt Bursa 3. Sayfa Haberler

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