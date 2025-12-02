Haberler

Bursa'da Çalınan 1.2 Milyonluk Tiny House, Jandarma Tarafından Bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, haftasonu tatili için alınan 1.2 milyon liralık Tiny House, çalındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakaladı ve ev sahibine evi geri teslim etti.

Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House, çalınınca sahibi hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık değerindeki evi ve içindeki eşyaları çalan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
