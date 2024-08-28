Bursa'da Büyükorhan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Keles ve Mustafakemalpaşa'nın ardından Büyükorhan'da da orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Keles ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki orman yangınlarının ardından Büyükorhan Piribeyler Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. 1 helikopter 9 araç 25 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. - BURSA