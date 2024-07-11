Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Boşanma Davası Sırasında Eşini Yaralayan Adam Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Şüpheli adam çok geçmeden Asayiş ekiplerince yakalandı.

Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Öfkeli adam eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Şüpheli adam çok geçmeden Asayiş ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşi Saliha S.'den (38) ayrılan Erkan S. (45), bugün boşanma davasına katıldı. Mahkeme heyeti çocukları baba Erkan S.'ye verdi. Bunun üzerine baba Erkan S., eski eşine çocuklarla konuşmasını söyledi. Fakat Saliha S., "Çocuklarımı da seni de görmek istemiyorum" diye cevap verince iki arasında tartışma çıktı.

İş yerine sığındı

Cevaba sinirlenen baba Erkan S., eşinin daha öncede kendisini aldattığını iddia ederek, silaha sarılıp eski eşini kovalamaya başladı. Panik halinde kaçan kadın, sokak üzerindeki bir işyerine sığındı. Öfkeli adam ise işyerinin kapısında eski eşine tek el ateş açarak bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 38 yaşındaki kadın ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Tartışmayı gören mahalle muhtarı, " İkili bir süre önce ayrılmış, bugün davaları varmış. Bugün Bölge Adliyesine gelmişler, buradan birlikte çıkınca arabayla buraya kadar geliyorlar. Burada tartışma çıkıyor. İddiaya göre, mahkeme çocukları babaya veriyor. Kadın da "Çocukları da seni de görmek istemiyorum" diyor. Bu yüzden tartışıyorlar. Eski eşini vuran şahsın, "Beni 30 yaşında evli biriyle aldattın" diye bağırarak, kovaladığını duyduk" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

Bakmadan Geçme

11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kiminle oynayacak? Süper Lig yeni sezon maç takvimi! 2024-25 Derbiler belli oldu mu? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title