Bursa'da Boğazı Kesilmiş Yabancı Uyruklu Cesedi Bulundu

Bursa'da Boğazı Kesilmiş Yabancı Uyruklu Cesedi Bulundu
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Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü Sahil Yolu'nda boğazı kesilmiş bir yabancı uyruklu şahsa ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde boğazı kesilmiş yabancı uyruklu bir şahsa ait ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi altında İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yol üzerinde bir şahsı hareketsiz yatarken gören vatandaş durumu 112 Acil Sağlık Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, yabancı uyruklu şahsın boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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