Bursa'da Bisküvi Zehirlenmesi: 13 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan ziyarette ikram edilen bisküvilerden zehirlenen 10'u çocuk 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve ziyarete giden 10'u çocuk 13 kişi, yedikleri bisküviden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yakınları, Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret etti. ikram olarak bisküvi ikram edildi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle fenalaşan Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

