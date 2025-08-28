Bursa'da Bıçaklı Saldırı: Tek Yumrukla Yere Serdi

Bursa'da Bıçaklı Saldırı: Tek Yumrukla Yere Serdi
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında yaşanan bıçaklı saldırıda, saldırgan tek yumrukla husumetlisini yere serdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bıçakla husumetlisinin üzerine yürüyen saldırgan, bir anda tek yumrukla adamı yere serdi. Kanlar içinde kalan yaralı yerde kıvranırken, saldırgan beline taktığı bıçakla arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Elinde bıçakla husumetlisinin üzerine yürüyen saldırgan, bir anda yumruk atarak husumetlisini yere serdi. Yere yığılan ve kanlar içinde kalan şahsı gören çevredeki vatandaşlar şoka girdi.

Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.

Öte yandan yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
