Bursa'da Bekçiyi Bıçaklayan Şahıs Yakalandı

Bursa'da gece yarısı sokak ortasında aranan şahsın GBT sorgusu sırasında bir bekçi bıçaklanmıştı. Bekçiyi bıçaklayıp kaçan firari çok geçmeden yakalanıp tutuklandı. Olay anı ve bekçinin havaya ateş açma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, önceki gece merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi şüphelendiği 2 şüpheliye GBT (Genel Bilgi Toplama) yapmak istedi. Durum üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen Kadem ve Dilek Toran çifti, görevini yapmak isteyen bekçiye farklı kimlik verdi. Durumdan şüphelenen bekçi, şahısları gözaltına almak isterken arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Kadem Toran, yanında bulundurduğu bıçak ile bekçiye saldırdı. Yaralanan bekçi, telsiz marifetiyle yardım istedi. Bekçi şahıs kaçarken havaya da ateş açtı. O anlar da kameraya yansıdı.

Arbede ve kaçma anı kamerada

Yaşanan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüphelilerin kaçma anı kameraya yansıdı. Olay sonrası kayıplara karışan Kadem ve Dilek Toran çifti, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden Kadem Toran'ın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, bekçinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kadem Toran çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Dilek Toran ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA