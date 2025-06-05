Bursa'da Bayram Trafiği İçin Hava ve Kara Denetimleri Artırıldı

Bursa'da Bayram Trafiği İçin Hava ve Kara Denetimleri Artırıldı
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Kurban Bayramı tatilinde Bursa güzergahında trafik yoğunluğuna karşı jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı. Otoyol jandarması ve helikopter destekli ekiplerle 21 noktada radar denetimleri gerçekleştirildi.

Bayram tatilini fırsat bilenler İstanbul ve büyükşehirlerden Bursa güzergahını kullanarak Ege ve Akdeniz'e giderken, oluşan trafik yoğunluğuna karşı Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri havadan ve karadan denetimlerini arttırdı. Otoyol trafik jandarmasına ek olarak helikopterli ekipler İstanbul İzmir otobanı üzerinde havadan sürekli kontrol yaptı. İhlas Haber Ajansı ekibi de jandarma helikopteri ile an be an denetimleri görüntüledi.

Bir kural bir ömür sloganı çerçevesinde bayram tatilinde trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı uhdesinde 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 285 trafik timi 896 personel ile sahada görev yapıyor. 5-9 Haziran yani 4,5 günlük bayram tatili boyunca trafik ekipleri Bursa'da otoyollar da dahil 837 kilometrelik yol ağında 21 ayrı noktada radar denetimi gerçekleştiriyor.

30 kilometrede bir yapay zeka destekli radar var

İstanbul İzmir otobanı Kuzey ve Batı gişelerinde 24 saat boyunca otoyol jandarması geçişlere kolaylık sağlıyor. Ayrıca yol boyunca 30 kilometrede bir yapay zeka destekli radar faaliyeti de icra ediliyor.

Helikopterli jandarma timlerine dron ile de destek veriliyor.

Yolcu taşıyan otobüs ve minibüsler sivil jandarma ekiplerince denetleniyor. 9 ilçede de bayram süresince denetimlerin devam edeceği kaydedildi. bir kural bir ömür sloganı çerçevesinde İzmir yolu yönünde dinlenme tesislerinde de asayiş ve trafik kontrolleri yapılıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı uhdesindeki ekipler, otoyollar ve ana güzergahlar dışında İznik Sakarya karayolu, İznik Orhangazi karayolu, Orhangazi Gemlik karayolu, Eski Yalova Yolu ile Gebze İzmir otobanı üzerinde çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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