Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu

Bursa'da gece saatlerinde bir araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

MAHALLE SAKİNLERİ FARK ETTİ

Olay saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 2. Buluş Sokak'ta park halindeki otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadın olduğunu fark etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla başından vurulmuş kadın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturma başlattı.