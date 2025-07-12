Bursa'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Bursa'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
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İnegöl ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarparak 2'si çocuk 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Hamamlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Sürücü Serdar Y.(36) yönetimindeki 67 ABV 510 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçtaki yolcular Hatice Ç.(35), Özden Y.(35), 1 yaşındaki Gökçen Y. ile 6 yaşındaki Aymira Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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