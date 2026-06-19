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Bursa'da dehşet...Bir kadını öldürüp canına kıydı

Bursa'da dehşet...Bir kadını öldürüp canına kıydı
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Bursa'da bir kişi, ayakkabı mağazasında önce bir kadını öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Olay paniğe yol açtı, polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir kişi ayakkabıcılar çarşısında işyerinde bir kadını öldürüp aynı silahla canına kıydı

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana gelen silahlı olay, çevrede büyük panik yaşattı. İddiaya göre bir ayakkabı mağazasında meydana gelen olayda bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle önce yanındaki kadına ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adam ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve tarafların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirirken, olayla ilgili detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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