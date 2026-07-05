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Bursa'da 'huzur' denetimleri aralıksız sürüyor

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Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 15 aranan şahıs yakalanırken, binlerce kişi ve araç denetlendi.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 15 aranan şahıs yakalanırken, binlerce kişi ve araç denetlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, trafik denetleme ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde sabit yol, hareketli yol ile park ve bahçelere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Sabit ve hareketli yol uygulamaları çerçevesinde 2 bin 403 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 15 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı öğrenildi.

Denetimlerde bin 156 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne toplam 11 bin 375 lira idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 3 araç ise trafikten men edildi.

Park ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamada ise 797 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde aranan herhangi bir şahsa rastlanmazken, denetlenen 79 araçta da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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