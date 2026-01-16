Haberler

Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Şahısların suçları arasında hırsızlık ve dolandırıcılık bulunuyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan birisinin hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. yakalandı. Orhaneli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 2 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama müzekkeresi olan S.T. gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi yakaladı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın

Mutlu son! Galatasaray, genç futbolcu ile anlaşmaya yakın
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan ağ deşifre edildi