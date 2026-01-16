Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan birisinin hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. yakalandı. Orhaneli İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca 2 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama müzekkeresi olan S.T. gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi yakaladı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BURSA