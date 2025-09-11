Haberler

Bursa'da Araçta Bulunan Ahşap Silah Panik Yarattı

Bursa'da Araçta Bulunan Ahşap Silah Panik Yarattı
İnegöl'de yapılan bir ihbar üzerine araştırma yapan polis, bir araçta bulunan ahşaptan yapılma keleş silahın oyuncak olduğunu tespit etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araçtan çıkan ahşaptan yapılmış keleş diye tabir edilen silah panik yaşattı.

Olay saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde bir araçta meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir kavganın olmadığını görünce ihbara konu olan aracı aradılar. Aramada araç içeresinde keleş tabir edilen silahı gördüler. Silahı inceleyen ekipler, silahın ahşaptan yapılmış oyuncak olduğunu tespit ettiler.

Sürücü A.B.'nin mobilyacı olduğunu söyleyip böyle ahşaptan bir silah yaptığını, silahı bagaja koymak için eline aldığı söyledi. Ahşap oyuncağa el konuldu. Sürücü aracıyla uzaklaştırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
