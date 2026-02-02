Haberler

Bursa'da araçlara zarar veren 3 kişi yakalandı

Bursa'da araçlara zarar veren 3 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da park halindeki otomobillere zarar veren üç şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Daha önce birçok suça karıştıkları belirlenen şüphelilerin, araç sahiplerinin şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bursa'da sabaha karşı park halindeki otomobillere zarar verdikleri belirlenen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce toplam 31 ayrı suça karıştıkları tespit edilen şüpheliler, araç sahiplerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ocak günü saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre M.İ. (19), S.K. (22) ve H.D. (19), kaldırımda yürüdükleri sırada park halinde bulunan iki otomobilin aynalarını kırdı, ardından yanlarında bulunan kesici aletle araçların kaportalarını çizdi. Şüphelilerin bu anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede M.İ.'nin 13, H.D.'nin 14 ve S.K.'nin ise 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 50 bin lira maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, otomobil sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Takipçi için yaptığına bak! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Epstein adasını ziyaret etmiş! Rus modelin intiharı yeniden gündem oldu

17 yıl sonra gündeme geldi! Rus model Epstein kurbanı mı?