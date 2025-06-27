Bursa'da Apartman Çatısında Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Eşref Dinçer Mahallesi Lale Kemal Kılıç okulu arkasında meydana gelen yangında bir binanın çatısı komple yandı.

İtfaiye ekiplerinin çok sayıda araç ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi soruşturuluyor. Yükselen alevler ve siyah dumanlar bir çok noktadan görülürken, mahalle sakinleri panik yaşadı. Yangın bir saatte tamamen söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor - BURSA