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Bursa'da Amcasını Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Genç Tutuklandı

Bursa'da Amcasını Bıçaklayarak Ağır Yaralayan Genç Tutuklandı
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Bursa'nın merkezinde amcası ile tartışan K.Z., bıçağı ile amcasına defalarca saldırarak ağır yaraladı. Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Bursa'da kent merkezinin göbeğinde amcasını defalarca bıçaklayıp ağır yaralayan şüpheli, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olay, dün Osmangazi ilçesinde saat 16.15 sıralarında Kent Meydanı AVM önündeki meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, amcası E.Z. (27) ile tartışma yaşayan yeğeni K.Z. (20) artan tansiyon sonrası yanında bulundurduğu bıçakla amcasına saldırdı. Defalarca aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan adam için ambulans çağrılırken, çevredekiler bıçaklı saldırgana müdahale etmekte zorlandı. Ekiplerin gelmesiyle gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ağır yaralanan amca E.Z. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi

Sosyal medyada yayılan vahşet görüntüleri sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. İfadesi tamamlanan şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, "Olayla ilgili başlatılan soruşturma titizlikle inceleniyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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