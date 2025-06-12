Bursa'da Alkollü Adam Metro Alt Geçidinde Uyumak İstemedi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metro alt geçidinde uyuyan alkollü bir şahıs, güvenlik uyarılarına rağmen kalkmak istemedi. Polis çağrılacağını duyunca da direndi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da bir şahıs metro alt geçidinde uzanıp uyumayı tercih etti. Alkollü olduğu anlaşılan şahıs, güvenliğin tüm uyarılarına rağmen kalkmadı. "Ben neredeyim, bırakın yatayım" diyerek yanıt veren adam, polis çağrılacağı söylenince de "Aman çağır be" diyerek direndi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde metro alt geçidinde uyuyan alkollü bir vatandaş, güvenlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen yerinden kalkmak istemedi. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerinden kalkmayan şahıs, "Ben neredeyim, bırakın yatayım" diyerek yanıt verdi. Bölgeden geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla durumu izlerken, görevli güvenlik personeli şahsı kaldırmak için çaba sarf etti.

Uyarılara rağmen direnen şahıs, güvenliğin "Polis çağıracağım" demesi üzerine ise bu kez "Aman çağır be!" şeklinde karşılık verdi. O anlar kameraya yansırken, şahıs bir süre sonra güvenlik görevlilerince uzaklaştırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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