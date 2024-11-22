Bursa'da Alkolle Kontrolü Kaybeden Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Aracıyla park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaşanan kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya şekilde olay yerinden kaçtı. Ayrıca, kaza yapan otomobilde alkol şişeleri bulundu.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün idaresinden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü, sürücü yaya olarak kaçtı

Yaşanan kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada park halindeki otomobillerde maddi zarar oluşurken, kazaya karışan otomobilde ise alkol şişelerinin olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.