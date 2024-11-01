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Bursa'da Alkol Denetiminde Yaşanan İlginç Anlar

Bursa'da Alkol Denetiminde Yaşanan İlginç Anlar
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Bursa'da yapılan alkol denetiminde, alkolmetreyi üflemekte zorlanan sürücüye polis memurunun yardım etmesi ilginç anlara sahne oldu. 5 dakika boyunca alkolmetreyi üflemekte zorluk yaşayan sürücünün başarısız çabası sonrası 0,89 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da alkol denetimi yapan ekiplerin radarına giren sürücü, yaklaşık 5 dakika alkolmetreyi üfleyemedi. Polis memurunun alkolmetreyi üfleyemeyen sürücü ile imtihanı kameraya yansırken, izleyenlere 'Ne sabır varmış' dedirtti. Kadın sürücü 0,89 promil alkollü çıktı.

Bursa'da kent genelinde trafik canavarlarına geçit vermeyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi üzerine alkol uygulaması kuran ekipler, şüphelendikleri sürücüleri bir bir durdurarak sorguluyor. Uygulama noktasına giren 16 ACD plakalı otomobili sorgulayan ekipler, sürücü Hüsne Ş.'ye alkolmetre uzattı. Alkolmetreyi bir türlü üfleyemeyen sürücüye polis memuru yardımcı oldu.

'Balon şişirir gibi üflemeniz lazım'

Uzun uğraş veren sürücü alkolmetreyi üfleyemeyince polis memuru, 'Bir arkadaşınızın partisinde balon şişirme göreviniz var. Balon şişirir gibi üfler misiniz' diyerek sürücüye nasıl üfleyeceğini tarif etti. Bunun üzerine yine alkolmetreyi üfleyemeyen sürücüye, '5 saniyelik bir olay, üfleyeceğiz ve alkolmetreden 'Tık' sesi alacağız' dedi. Yine sonuç alamayan polis memuru, sürücüye son olarak beden dili ile nasıl üflemesi gerektiğini tarif etti. Uzun uğraşlar sonucu başarısız olan polis memuru alkolmetreyi sürücüye vererek, 'Size bıraktım, siz nasıl rahat ediyorsanız öyle üfleyin' dedi.

Alkolmetreyi kendi eline alan Hüsne Ş., son denemede başarılı olunca 0.89 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira idari para cezası kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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