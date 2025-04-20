Bursa'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde, müşteriler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada biri kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kültür ve sosyal yardımlaşma derneğinde meydana geldi. Metin G.(59) ile Sebahattin U. (63) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G. üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından bıçakladı. Yaralanan Sebahattin U. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sebahattin U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Metin G. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Metin G. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA