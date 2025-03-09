Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildir
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı

Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesinden çıkan iki ayrı kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı. Yaralıların yakınlarının, evini bastıkları şüpheli tüfekle havaya ateş açarken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa İnegöl'de Hocaköy Mahallesi'ndeki inşaat alanında inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Abbas U. elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Abbas U., olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVİ BASTILAR

2 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yakınları Abbas U.'nun Bilican Sokak'taki evini bastı. Öfkeli kalabalık, evin camlarını taş atarak kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.'yi (28) başından çekiçle yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Abbas U. daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıtırken, Abbas U. gözaltına alındı. Tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
img

Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta denge bozuldu

Kıran kırana maçta denge bozuldu
Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu devre arasında kırmızı kart gördü
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.