Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı

Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde işletme sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon lira borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) konuşmak için iş yerine davet etti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y. sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T. ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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