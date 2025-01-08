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Adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun" deyip vurdu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nilüfer ilçesinde bir şahıs adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek vurdu.

"NE DEMEK ADRESİ BİLMİYORSUN" DİYEREK ATEŞ AÇTI

İhsaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.'ye adres sordu. Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Adres sorduğu kişiyi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıseennu:

Kanunun olmadığı yerde ağalarda çoğalır, piskopat lar da çoğalır,katillerde çoğalır, hırsızlarda çoğalır.

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Haber YorumlarıMh Sn:

Mantıklı bir hareket, adres bilmemek ne demek ;)

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