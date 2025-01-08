Adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun" deyip vurdu

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nilüfer ilçesinde bir şahıs adres sorduğu kişiyi "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek vurdu.

"NE DEMEK ADRESİ BİLMİYORSUN" DİYEREK ATEŞ AÇTI

İhsaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.'ye adres sordu. Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.