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Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi
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Bursa'da yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, gündüz saatlerinde şehir merkezinde dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'da yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen yaban domuzları, gündüz saatlerinde şehir merkezine indi. Yolda dolaşan domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, kırsal alandan gelen yaban domuzları yiyecek arayışıyla yerleşim alanlarına girdi. Yıkda seyir halinde olan domuzları gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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