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Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı, hastanede kuduz aşısı oldu

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Bursa'da aç kalan tilki kendisine yiyecek uzatıp sevmek isteyen vatandaşın elini ısırdı. Elinden yaralanan vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

Bursa'da aç kalan tilki vatandaşın elini ısırdı, hastanede kuduz aşısı oldu

BURSA - Bursa'da aç kalan tilki kendisine yiyecek uzatıp sevmek isteyen vatandaşın elini ısırdı. Elinden yaralanan vatandaş hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde ormanlık alana giden kişilerin yanına aç kalan bir tilki geldi. Bir süre boyunca insanların çevresinde gezen tilki yemek ararken vatandaşlardan biri elini yiyecek vermek için tilkiye doğru uzattı. Tilki daha sonra elini uzatan vatandaşın elini ısırdı. Tilkinin ısırmasıyla birlikte vatandaşın elinde yara oluştu. Bölgedeki arkadaşlarının ikazıyla şahıs soluğu hastanede aldı. Tilkinin elini ısırdığı vatandaş kuduz aşısı oldu.

Tilkinin vatandaşın elini ısırması ise yanında bulunan arkadaşının cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuduz Aşısı Bursa Hayvanlar Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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